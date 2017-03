Plus d'infos sur le spectacle Le Poisson Combattant à Vendenheim

Ce n'est pas qu'une fiction, ce n'est pas qu'une fable, ce n'est pas qu'un mensonge. C'est une séparation. On ne s'aime plus, pas question de jouer les copains, quittons-nous. Alors il part, lui laisse la maison, à elle. Elle et la petite, leur laisse tout. Parce que la petite restera avec elle; faut croire que ça l'arrange, lui. La nuit précédant son départ, le poisson combattant, celui de la petite, qu'on a appelé Dr Manhattan, qu'on a vachement aimé depuis un an qu'il dort là, le poisson combattant saute hors de son bocal et meurt, sec, au pied de la console. Dès lors, pour lui, un seul but: trouver l'endroit pour l'enterrer, enterrer le poisson quelque part, va savoir où, un endroit, mettons idéal, disons même l'endroit prévu, on imagine qu'un endroit est prévu pour chaque créature, c'est ce qu'il se dit. Comme s'il en allait de sa propre existence, remisée, défaite, à recoudre, il prend la route. Errant, il s'immisce dans des identités, passagères, provisoires. Que peut le corps désagrégé, sinon survivre, d'enveloppe en enveloppe, de corps en corps, de masque en masque? Et l'on se découvre termite ou bien ours, adolescent insomniaque, enfant au bord d'un étang, en attente d'un mirage ou d'un miracle.