Plus d'infos sur le spectacle Marco Polo Et L'hirondelle Du Khan à Vendenheim

En pleine expansion de son empire, le grand souverain mongol Kublai Khan accueille chez lui un jeune étranger, Marco Polo voyant en lui un pion nécessaire à ses conquêtes. Le jeune voyageur vénitien, après un long et rude périple, est impressionné en découvrant la puissance de son hôte. Mais il est surtout subjugué par une femme tatouée à la beauté rare. La quatrième et la plus précieuse femme du redoutable empereur. « Petit, je me souviens d'avoir lu sur Marco Polo, ce voyageur que je ne voyais alors pas comme un héros. Mais c'est en mettant mes pas dans ceux de Joseph Kessel, quand j'ai adapté « Les Cavaliers », que j'ai ressenti cette soif de plonger dans les histoires de l'aventurier Marco Polo et de Kublai Khan, fondateur de la Chine moderne. La rencontre de l'Orient et de l'Occident.» Eric Bouvron. Ecrit et mis en scène par Eric Bouvron, adaptateur et co-metteur en scène des « Cavaliers » Molière du théâtre privé 2016