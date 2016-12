Plus d'infos sur le concert Chantons Noël sous le sapin à Molsheim

Le concert Chantons Noël sous le sapin a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Molsheim.

Les habitants de Molsheim et leurs amis vous invitent à chanter tous ensemble des chants de Noël traditionnels autour du grand sapin sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Chants de Noël traditionnels autour du grand sapin, avec l'Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim et le Choeur d'Hommes 1856 de Molsheim. Distribution de vin chaud et de brioches offerts par le Comité des Fêtes, puis Spectacle pyrotechnique d'embrasement de la Metzig.

Site web : http://www.molsheim.fr