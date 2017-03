Plus d'infos sur l'exposition Flow 612 à Strasbourg

Daniel Larrieu

Cie Astrakan

Flow 612

France / Installation numérique et artisanale à danser / création 2016

Tout public + 6 ans



Un objet à danser tout plein de lumières et de sons, c'est l'idée de Daniel Larrieu.

Son installation Flow 612, clin d'œil à la jeune génération des 6 à 12 ans – d'où le chiffre qui accompagne son titre aussi doux que le mouvement de l'eau qui coule – invite à la liberté des gestes et aux jeux de l'imaginaire.



Quelle différence peut-on faire entre s'amuser et danser ? Quelles sont les pratiques de danse les plus autonomes ? Dans quel cadre peuvent-elles se dérouler ? C'est à partir de ces questions que le chorégraphe a imaginé Flow 612, un espace mystérieux, libre, autonome, où, des plus dissipés aux plus timides, les enfants mais aussi les adultes, peuvent explorer les plaisirs de la danse. D'après le chorégraphe Flow 612 est tout d'abord « une expérience musicale, chorégraphique et cinétique » avec son décor de toile circulaire qui immerge les visiteurs dans une jungle colorée. Le charme opère dès les premiers pas, à la rencontre de végétaux foisonnants aux formes et tentations abstraites. Le chorégraphe n'avait-il pas déjà créé en 1987, deux pièces douces et ludiques, véritables fantaisies poétiques dédiées à la qualité du « danser ensemble » ? Jungle sur la Planète Vénus et Elephant et les faons. Elles suggèrent aussi l'univers de Flow 612, ses mondes enchanteurs, en devenir, réagissant à la lumière, aux sons comme aux gestes des visiteurs.

Site web : http://www.pole-sud.fr/component/flexicontent/item/656-saison1617-daniel-larrieu-flow612?Itemid=161