Plus d'infos sur l'Première exposition de Fred Stein en France à Strasbourg

Observateur mobile du grand spectacle de la vie urbaine, Fred Stein offre un regard clair, curieux et sympathique sur la vie urbaine du milieu du XXème siècle. Véritable figure de la photographie humaniste, il a illustré le Paris des années 30 et le New York des années 40.

Forcé de quitter l'Allemagne en 1933 suite à la menace fasciste, il arrive à Paris et intègre le milieu des réfugiés politiques et intellectuels. Sa passion pour la photographie devient alors une nécessité qui le pousse à se professionnaliser. Photographe pour le Front Populaire, il ouvre son studio en 1934, tire le portrait de ses amis et arpente les rues pour capturer la frénésie de la vie quotidienne avec son appareil fétiche, un Leica. À la suite de son emprisonnement dans un camp d'internement, il fuit l'Europe en 1941 et s'installe à New York.

Là-bas comme à Paris, Stein déambule dans les rues, il s'attache aux humains, à leurs joies, leurs peines, leurs modes de vie. Il capture des moments d'un quotidien en tension entre le passé et le présent, retraçant la grande Histoire à travers les scènes anecdotiques dont il est le témoin. Engagé, Stein se fait sociologue de la rue, il dépeint la lutte des classes en toute sobriété, c'est à dire sans mise en scène, avec un éclairage naturel afin d'éviter les effets dramatiques.

Son intérêt pour l'homme se traduit également dans son travail autour du portrait, une façon pour Stein d'interroger la psychologie de ses modèles. La plupart sont des célébrités qu'il prend le temps de connaître avant de photographier, comme Hannah Arendt, Willy Brant, ou encore Albert Einstein.

La Chambre accueille son travail pour sa première exposition monographique en France !

Site web : http://www.la-chambre.org